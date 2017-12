Le représentant des Républicains calédoniens n’a pas non plus signé la déclaration commune, diffusée à l’issue de cette séance du gouvernement la semaine dernière et paraphée par les représentants de la plateforme et ceux des formations indépendantistes, au Congrès et au gouvernement. « Les signataires, de cette déclaration, considèrent que le fonctionnement des institutions doit faciliter ce dialogue nécessaire », peut-on notamment y lire. Plateformistes et indépendantistes s’engagent par ce document à travailler dans un « esprit de confiance » comme « à assurer un fonctionnement collégial, solidaire et consensuel du gouvernement, conformément à la lettre et à l’esprit de l’Accord ». Reste que pour Christopher Gyges, l’élection de Philippe Germain avec toutes les voix indépendantistes « témoigne d’un accord passé dans le dos des Calédoniens. Philippe Germain avait la possibilité de débloquer la situation en s’entendant avec une formation loyaliste qui représente 18 000 électeurs. Il a préféré l’exclure des discussions pour négocier avec les formations indépendantistes ».