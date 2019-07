Soulagement pour les Calédoniens et le monde économique, le 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut en n fonctionner. Ce mardi, si les secteurs ont enfin été attribués, la vice-présidence aussi. Et c’est sur ce point que l’on pensait qu’il y aurait encore de l’attente. Même si cela ne changeait en rien la prise de fonction effective du nouveau gouvernement, le malaise était palpable et finalement, c’est le candidat de l’UC, Gilbert Tyuienon, qui a été élu vice- président avec huit voix contre deux pour Jean-Pierre Djaïwé, le candidat de l’UNI, Union nationale pour l’indépendance. Gilbert Tyuienon a récolté les trois voix de l’UC et les cinq voix de L’Avenir en con ance et de l’Éveil océanien. Philippe Germain de Calédonie ensemble s’est abstenu. L’Avenir en confiance s’est expliqué sur son vote par voie de communiqué en indiquant qu’il fallait « finaliser l’installation de l’exécutif et que celui-ci soit pleinement opérationnel. Le poste de vice-président revenant naturellement aux indépendantistes, nous avons souhaité respecter le principe démocratique en votant pour le parti disposant de plus de membres (UC trois membres, UNI deux membres) ». Pour les élus de L’Avenir en confiance, « le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est désormais au complet et apte à se mettre pleinement au travail afin de répondre aux attentes fortes des Calédoniens ».

Outre l’annonce de l’élection du vice- président, les membres du gouvernement ont voté la répartition des secteurs (cf plus loin), et ce, à l’unanimité. « Ce qui démontre une volonté forte de travailler ensemble dans l’intérêt de la Nouvelle-Calédonie », a souligné L’Avenir en confiance. En urgence Le gouvernement est en ordre démarche et ses membres et leurs équipes vont avoir du pain sur la planche. Au-delà des grands dossiers en souffrance qu’il va falloir traiter rapidement, comme la relance de l’économie ou le sauvetage de la SLN, la première mission sera de sortir la Cafat du rouge. Pour cela, il va falloir rapidement nommer un conseil d’administration à l’Agence sanitaire et sociale dont la priorité sera de débloquer une subvention pour permettre notamment au CHT de continuer de fonctionner. Rappelons que la part Cafat dans la dotation globale de l’hôpital n’est plus assurée et qu’elle représente à elle seule 64 % du budget de l’hôpital, soit 29,5 milliards de francs. Par ailleurs, la Cafat ne peut plus rembourser ses prestations au CHT (actes médicaux), soit une carence de 10 milliards. Donc il faut aller vite pour que le personnel de l’hôpital soit payé dès la fin du mois et que le CHT puisse fonctionner normalement. Sans parler du Ruamm (assurance maladie- maternité) qui accuse un dé cit de plus de 4 milliards de francs qu’il va falloir résorber, sachant que la Cafat a déjà dû puiser dans ses réserves pour tenter de le remettre à flot.