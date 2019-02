Le 17e Forum de l’Union européenne (UE) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) se tiendra à Papeete vendredi. Présidé par la Commission européenne, ce rendez-vous annuel doit fixer les conditions des engagements financiers de l’UE, notamment à travers le FED, le Fonds européen de développement. Il était précédé du Comité directeur du Fonds Pacifique, de la 17e conférence ministérielle de l’Octa (Association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne) et d’un atelier thématique sur la coopération régionale et le développement durable, donnant le coup d’envoi officiel de « Protege ». Ce programme régional vise à établir un développement durable et résilient face au changement climatique au sein des PTOM du Pacifique (Pitcairn, Wallis- et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle- Calédonie).