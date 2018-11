Les filles du Caillou entreront en scène dès samedi sur la pelouse du stade Yoshida de Koné à 17 h, face à Tahiti… Ce premier choc lancera pleinement cette belle et grande compétition que le football calédonien attend avec impatience. Les Calédoniennes joueront ensuite mercredi, puis samedi prochain, avant d’attaquer, on l’espère, les demi-finales mercredi 28 novembre.

Les rencontres de cette Coupe féminine des nations de l’OFC se joueront à Koné, Nouméa, Lifou, Maré, la finale étant prévue le samedi 1er décembre à 17 h au stade Numa-Daly, à Nouméa.

Participent à cette compétition dans le groupe A avec la Nouvelle-Calédonie, les Samoa, la Papouasie et Tahiti et dans le groupe B, Tonga, les îles Cook, Fidji et la Nouvelle-Zélande.