L a réponse est très probablement oui, même si les scientifiques n’en n’ont pas encore la preuve. Les feux sont très certainement à l’origine de la pollution de deux captages d’eau qui alimentent en eau potable l’île des Pins, et plus précisément sa partie sud. Dès 2005, la Direction des affaires vétérinaires agricoles et rurales avait proposé aux communes d’établir un diagnostic relatif aux activités autour des captages destinés à l’adduction en eau potable avant de mettre en place un plan de protection des eaux. L’idée était simplement de contrôler les activités dans ces zones afin de prévenir une éventuelle pollution des eaux destinées à la consommation humaine. La démarche fût engagée en 2011 à l’île des Pins et a été l’occasion d’une série d’analyses détaillées comprenant notamment le nickel. Si les résultats n’étaient pas nuls, ils restaient néanmoins dans la norme de 70 microgrammes par litre appliquée en Nouvelle-Calédonie, correspondant à celle de l’OMS. En France, on applique la norme de 20 microgramme par litre. En Nouvelle-Calédonie, ces analyses sont très rarement réalisées, notamment parce qu’elles ne font pas partie des analyses obligatoires devant être réalisées par les communes qui sont en charge de la qualité de l’eau.

Des dépassements très rares Selon Bernard Robineau, le chef du service géologie du gouvernement de Nouvelle- Calédonie, la Nouvelle-Calédonie a retenu un seuil plus élevé afin de répondre aux importantes concentrations de notre environnement. Un taux défini par l’OMS adapté aux pays où le nickel est naturellement présent. Le taux de 20 microgrammes retenu en métropole s’explique par le fait que le nickel présent dans l’air et dans l’eau est essentiellement d’origine industrielle et sous forme de composés très toxiques. Ce n’est pas le cas du nickel « environnemental » calédonien qui se présente sous la forme d’oxydes ou de silicates dont la toxicité est « est difficile à mettre en évidence », indique le géologue. Les résultats d’une première campagne d’analyses, réalisées par l’Igesa (Institut de gestion sociale des armées) et relayées par EPLP, qui exploite un centre de vacances à Kuto, avaient surpris tout le monde. Des dépassements d’une telle ampleur avaient très rarement été observés dans toute la Calédonie, au point qu’une deuxième série d’analyses a été réalisée par la DASS au mois de novembre. Ces analyses n’ont fait que confirmer les premiers tests.

La nature des ressources polluées était toutefois relativement rassurante. Les captages de Tokoin et Wetere sont des captages d’eaux superficielles dans le bas de bassins versants et non pas de l’eau issue de la nappe phréatique. Les observations ont permis de déterminer que les deux bassins versants avaient brûlé de manière récente. Reste à savoir ce qu’il s’est passé et pourquoi ? Si, après un feu ou un décapage, on observe une importante concentration de nickel particulaire dans les eaux de ruissellement, la concentration retombe rapidement. Ce phénomène est régulièrement observé, notamment au pied de massifs miniers en exploitation. Après le passage d’une équipe pluridisciplinaire à l’île des Pins et des analyses plus fines, cette hypothèse a toutefois été rapidement écartée. « On s’est aperçu qu’il s’agissait de nickel dissous, note Bernard Robineau. Cela signifie que quelque part au niveau du bassin versant, il y a eu une dissolution anormale du nickel dans l’eau nécessitant un processus chimique particulier. »