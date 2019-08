Le duo gagnant a réussi à rattraper deux équipes hommes dans la dernière montée et à les reprendre sur les derniers kilomètres avant l’arrivée. Oswald Cochereau et Hugo Denis (2 h 33 min 04 s) terminent finalement deuxièmes, suivis de Cédric Andrès et Yohan Samanich (2 h 35 min 57 s), troisièmes. En mixte également, Axelle Nardoux et Guillaume Boccas (2 h 39 min 14 s) finissent quatrièmes.

Chez les dames, Angélique Plaire et Marie- Cécile Cavell (3 h 4 min 19 s), seizièmes au général, ont devancé Mélanie Hallié et Camille Danes (34e), suivies d’Aurore Palacio et Odile Huon (36e).