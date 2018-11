Quel est, selon vous, le poids des exclus du vote ?

Présents souvent depuis des décennies sur le territoire, mais arrivés après la date fatidique pour participer au référendum d’autodétermination ou victimes d’un corps électoral réputé glissant et devenu gelé, les exclus du vote ne se sont volontairement pas immiscés dans le débat référendaire. Au regard du processus de paix et des accords qui en ont découlé, nous considérions que l’histoire calédonienne n’était pas tout à fait la nôtre, certes, mais depuis, elle l’est devenue. Les 41 660 exclus payent leurs impôts à la Calédonie sans jamais se prononcer sur la manière de les affecter. Enseignants, médecins ou dentistes, comptables ou autres libéraux, commerçants ou fonctionnaires, employés ou cadres, nous contribuons tous, par notre travail ou nos investissements, à la richesse du territoire. Combien d’entre nous ont créé une activité, une entreprise et offrent des emplois, des rémunérations à d’autres Calédoniens sur la seule base de leurs compétences professionnelles ? Que serait l’activité économique sans notre apport, notre investissement ? Le poids des exclus est important et nous espérons le chiffrer prochainement, mais dans l’évidence on s’en fait tous une idée.

Quelles actions comptez-vous mener ?

Avant toute chose, nous lançons dès aujourd’hui un appel à tous les exclus du scrutin afin qu’ils nous rejoignent et soutiennent nos démarches devant les juridictions nationales, européenne et onusienne. Nous remercions celles et ceux qui ont d’ores et déjà adhéré à notre association. Forte de ce soutien, l’association va déposer plusieurs requêtes. La première devant le Conseil d’État, puis devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Nous allons nous appuyer sur l’arrêt Py qui reconnaît le gel du corps électoral transitoire jusqu’au 1er référendum d’autodétermination et l’arrêt Trentin-Haut-Adige qui xe à quatre années de résidence ininterrompue le délai maximum pour l’obtention du droit de vote aux élections locales. Parallèlement, une demande d’avis consultatif sera déposée auprès de la commission ad hoc de l’Onu.