Qu’est ce qui vous a personnellement marqué dans la négociation, la signature des accords de Matignon, fondateurs à bien des égards de la Nouvelle-Calédonie d’aujourd’hui ? Que retenez-vous en particulier ?

Comme tout le monde, je crois, c’est la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou qui me vient à l’esprit.

Parce qu’elle symbolise l’engagement de deux hommes qui ont eu le courage de dire qu’il n’y aurait pas de paix en Nouvelle-Calédonie si l’on se contentait de signer un texte prenant acte de la victoire d’un camp ou d’un autre sur tel ou tel sujet. Mais que cette paix, pour qu’elle perdure, il fallait tenter de la construire dans la durée, dans le dialogue. Parce qu’elle illustre aussi le courage de s’engager pour la paix au-delà des intérêts partisans immédiats et le risque assumé – qui s’avérera dramatique – d’affronter les extrémistes de son camp.