C’est la semaine de la prévention du diabète. L’association des diabétiques (ADNC), le centre d’éducation de l’ASS-NC, les pharmacies ainsi que les professionnels de santé se mobilisent pour informer la population sur cette maladie et ses principaux facteurs de risque tels que la surcharge pondérale et l’hérédité. Vous trouverez des stands d’information ou de dépistage ce jeudi, à Kenu In, et samedi, au marché de Nouméa. Le 15e Salon du diabète aura lieu le samedi 16 juin, à la mairie de Nouméa.

Le diabète concerne plus de 13 500 patients en Nouvelle-Calédonie et chaque année 800 nouveaux cas sont détectés, soit deux nouvelles personnes chaque jour. Il représente la première cause de cécité, de dialyse, d’amputation du pied… L’objectif est d’alerter sur le fait qu’il s’agit d’une maladie le plus souvent évitable par une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée et la gestion du stress. Et de rappeler l’importance de pouvoir détecter les premiers symptômes pour agir au plus vite et éviter les complications.

C.M.