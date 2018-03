Musique

Ces dames resteront à l’honneur en cette fin de semaine avec la troisième édition de F’ames croisées, organisée par l’association Siapo et reportée en raison du cyclone Hola. Le concept reste le même : des artistes de tout le territoire, issues d’univers musicaux différents, se réunissent pour « tisser des liens et se faire entendre ». Sur scène, dans cette version 2018, Nayrouz, un collectif de voix féminines originaire de Drehu ; Natacha Volk, pour le genre pop rock ; Mana, deux voix soul sur des rythmes reggae ; Ingrid Aucher avec son dernier opus Aure Ko te djanire et, enfin, Jennifer, voix jazz en provenance de la province Nord.

Côté musique toujours, l’enregistrement du prochain MusikMix est aussi prévu ce mois-ci. L’émission musicale, produite par Canal+ et Open Tuning Productions, sera diffusée sur la chaîne à l’occasion de la Fête de la musique. Dans cette édition, Edou (Lifou) sera accompagné d’invités de marque : Thuthukani Cele, clavier arrangeur de Lucky Dube, et Sister Phumi Maduna. Sur scène également, Grovin’Moz et Jason Mist (rock des îles) et Rosi Garrido pour le Brésil. Incontrol, groupe électro qui monte, fera l’ouverture. Le CCMD consacrera ensuite deux soirées, fin mars, au reggae avec Cohesion. Sur scène le premier soir, Wada et ses amis, les meilleurs talents du territoire qui l’ont accompagné pour la production de son premier album à sortir prochainement (A7JK, Wamex Family, Airiddim…). La deuxième soirée regroupera notamment Alan Lion, Seeds et Flamengo. Puis on changera de registre début avril avec Les Nuits du blues.

Cette quatrième édition propose un retour aux sources avec un invité de marque : Cisco Herzhaft, guitariste, chanteur connu pour sa technique du slide et pour son jeu de ngerpicking. Il est le seul musicien français à avoir joué avec John Lee Hooker dans les années 60. Tyssia, Nivane, Natacha Volk, King Biscuit Time, Fuego Ritano et bien d’autres l’accompagneront sur scène pour raconter l’histoire du blues, de ses origines à nos jours. En mai, Nabila Dali, artiste franco-algérienne aux in uences berbères et celtiques, surnommée la fée berbère, nous fera l’honneur de se produire en Nouvelle-Calédonie. Puis dans la foulée, nous suivrons le Mont-Dore Rock Festival qui revient avec un plateau d’artistes internationaux, et Ekko Park de Nouvelle-Zélande en tête d’affiche.