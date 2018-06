Donald Trump ayant confirmé l’imposition de taxes douanières sur l’acier et l’aluminium canadiens et menacé de s’attaquer au secteur automobile, le premier partenaire des États-Unis, le Canada doit à tout prix diversifier ses marchés. Le pays entend ainsi accélérer la ratification de l’accord de libre-échange transpacifique (TPP) qui le lie à dix pays de l’océan Pacifique : l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.