Le site choisi, il reste encore pas mal de pain sur la planche. La phase pré-opérationnelle signifie que les caractéristiques définitives du barrage vont pouvoir être fixées, de même que son coût et son mode de gestion et d’exploitation. Pour y parvenir, plusieurs scenarii vont être déterminés et seront complétés par de nombreuses études environnementales, mais aussi techniques comme le raccordement en AEP de Voh, celui de Paouta ou encore la la production hydroélectrique. Les résultats seront connus au mois de mars et permettront de lancer la troisième phase consistant à programmer l’opération encore un peu plus concrètement. La quatrième et dernière phase qui pourrait commencer en novembre prochain consistera à lancer les appels d’offres.

En attendant, la province est en train de créer un comité local d’information, comme le prévoit le Code de l’environnement. L’idée de ce comité, qui existe déjà en province Sud autour de l’usine du Sud ou de Doniambo notamment, est d’associer la population et plus largement les acteurs intéressés par le projet afin qu’ils puissent exprimer leurs attentes, mais aussi prendre connaissance des avancées du dossier. En plus des représentants institutionnels, les associations locales et les associations de protection de l’environnement sont invitées à présenter un dossier afin d’intégrer le comité.