Une chance pour le public calédonien : l’Association pour le rayonnement de la danse en Nouvelle-Calédonie (ARDNC) accueille pour la première fois sur le territoire dix danseurs du prestigieux Australian Ballet dans le cadre des Nuits de la danse au centre culturel du Mont-Dore.

Les amateurs de danse classique vont pouvoir passer un moment exceptionnel. Dix des soixante danseurs de la troupe nationale australienne, l’une des plus connues au monde, vont se produire sur les planches du centre culturel ces trois prochains jours à l’occasion des premières Nuits de la danse. Ce déplacement a été rendu possible grâce à l’approbation de David McAllister, directeur artistique de l’Australian Ballet, lui-même venu danser à Nouméa en 1993 lorsqu’il faisait partie du ballet du Queensland. Les artistes présenteront un spectacle en deux parties avec plusieurs ballets en pas de deux et trois, issus du répertoire classique : on découvrira ainsi leur interprétation de Gisèle, du Lac des Cygnes ou encore Casse-noisette. Ils proposeront aussi Molto Vivace et At the Edge of Night, deux chorégraphies néoclassiques de Stephen Baynes, jeune chorégraphe australien, récompensé du Prix de Londres. De la danse professionnelle, interprétée par de grands danseurs, sur des ballets exceptionnels, des musiques des plus grands compositeurs du XXIe siècle, de la pureté, de la grâce… Voilà donc à quoi doit s’attendre le public local. « C’est du jamais-vu à Nouméa, nous confirme Sabrina Djurovic, directrice de l’ARDNC, qui précise néanmoins que le spectacle est tout public, qu’il peut intéresser au-delà des danseurs et des amateurs de danse classique tous les gens sensibles à l’art et à la culture ».