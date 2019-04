Être incitatif

Pour aller plus loin dans sa démarche de responsabilisation environnementale, L’avenir en confiance veut mettre en place une véritable « politique ambitieuse réaliste et incitative. » L’enjeu est d’encourager partout et chaque fois que c’est possible un maximum de petites actions. « C’est par une implication de tous les Calédoniens sur l’ensemble du territoire et par l’action de chacun qu’un véritable changement sera possible. » Cela passera par favoriser l’acquisition d’équipements écoresponsables (photovoltaïques…) en proposant un crédit d’impôt vert ainsi que des primes à l’achat pour inciter chaque famille à acquérir de tels équipements. « Notre objectif c’est d’atteindre l’équipement de 80 % de foyers calédoniens et 100 % des administrations en panneaux photovoltaïques d’ici 2022. »

Vers un modèle d’énergies renouvelables

La Nouvelle-Calédonie dispose d’atouts importants en matière de développement des énergies renouvelables ; L’avenir en confiance souhaite faire de ce secteur un véritable « vecteur de développement durable et de diversification de l’économie calédonienne ».

La liste propose plusieurs actions majeures comme imposer un volet « énergies renouvelables » dans le cadre du renouvellement de la centrale SLN, sans revenir sur le choix du gaz. C’est aussi relancer des appels à projets pour la distribution publique dans le domaine du photovoltaïque. Seulement six projets ont été agréés par le gouvernement alors que plus de 70 offres avaient été déposées. « Nous souhaitons multiplier par trois les autorisations d’exploiter afin que la Nouvelle-Calédonie devienne 100 % autonome en énergie dans les plus brefs délais sur la distribution publique. » C’est enfin développer de nouveaux types de production d’énergies renouvelables tels que l’hydroélectricité et la biomasse.

C.S