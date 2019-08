L’Autorité soulève une problématique liée aux participations croisées des deux opérateurs que sont Enercal et EEC. EEC, au travers de sa filiale Engie Energie services, est actionnaire d’Enercal à hauteur de 10,8 % et siège donc à son conseil d’administration. Pour l’Autorité, cette situation est de nature à porter atteinte à la concurrence en donnant accès à EEC à des informations stratégiques concernant son principal concurrent, Enercal. L’Autorité recommande donc à la mairie de Nouméa de demander les liens capitalistiques des concurrents à son appel à candidatures et les mesures prises pour éviter tout risque d’échanges d’informations.

Au-delà du cas de la ville de Nouméa, l’avis souligne l’absence de séparation des activités de production, de transport et de distribution du point de vue structurel, juridique et même comptable chez Enercal. Pour l’Autorité, ce manque est susceptible de placer la société à capitaux essentiellement publics en situation de monopole et permettre à Enercal d’en abuser sur le volet transport pour évincer ses concurrents sur les volets distribution et production. Une situation qui a conduit l’Autorité à proposer de reporter l’appel à candidatures en attendant les résultats d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, commandé par le gouvernement et qui pourrait conduire à une réforme d’ampleur du système électrique en 2020.