Après un renvoi des candidats en juillet dernier, les élus du Congrès ont finalement validé, mercredi 13 décembre, le choix de l’équipe qui dirigera l’Autorité de la concurrence. La présidence sera con ée à Aurélie Zoude- Le Berre, administratrice à l’Assemblée nationale, qui a une longue expérience en matière de concurrence. Elle a notamment été rapporteur permanent au Conseil de la concurrence pendant près de cinq années. Elle sera secondée par Virginie Cramesnil de Laleu, désignée au poste de rapporteur général. Cette magistrate occupait jusqu’à présent le poste de vice-présidente du tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris. Ces deux permanentes seront assistées par trois membres non permanents dont Matthieu Buchberger, maître de conférences à l’université de la Nouvelle- Calédonie et spécialiste en droit des a aires et de la concurrence, le magistrat Jean-Michel Stoltz, conseiller à la cour d’appel de Nouméa, ainsi que Robert Simpson, expert britannique en matière de consommation et concurrence qui travaille notamment pour l’Onu et la Banque mondiale. L’équipe aura la charge de faire appliquer le droit en matière de concurrence qui fait partie des mesures de lutte contre la vie chère. Elle dispose d’un mandat cinq ans et devrait commencer ses activités à la mi-février.