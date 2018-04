Édouard Philippe et son homologue, Malcolm Turnbull, ont honoré ensemble dans la Somme l’engagement de l’Australie aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont commémoré, avec le prince de Galles, le centenaire de la bataille de Villers-Bretonneux, prise le 24 avril 1918 par les Allemands, puis libérée le lendemain par les forces australiennes et britanniques. À Fouilloy, le centre Sir John Monash, en hommage à ce général qui mena les opérations avec les Alliés dans la Somme, a été inauguré. Ce musée est dédié aux soldats australiens engagés sur le front occidental et érigé dans le prolongement du mémorial national australien.

La reprise de Villers-Bretonneux, une bataille dans laquelle périrent 2 400 Australiens, avait permis d’arrêter la progression allemande vers Amiens. C.M. ©AFP