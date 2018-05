Le gouvernement australien a présenté cette semaine son projet de budget 2018-2019 qui prévoit une enveloppe record pour l’aide internationale à la région. Celle-ci devrait augmenter de 200 millions de dollars australiens à plus de 1,3 milliard de dollars, précise l’AFP.

Le gouvernement a expliqué que cette réaffectation reflétait le fait que « la stabilité et les progrès économiques des pays insulaires du Paci que » étaient d’une « importance fondamentale pour l’Australie ». Canberra et d’autres capitales régionales, poursuit l’AFP, s’inquiètent de plus en plus des ambitions économiques et géopolitiques de la Chine dans le Pacifique.

La Nouvelle-Zélande voisine a aussi annoncé cette semaine une hausse substantielle de son aide internationale, qui va augmenter de 668 millions de dollars australiens sur les quatre prochaines années.