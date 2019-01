Le nouvel an lunaire chinois sera fêté mardi prochain, 5 février. La plupart des grandes villes du monde célébreront le passage à l’année du Cochon (de terre) 12e et dernier signe du zodiaque. Ce dernier est plutôt de bon augure : c’est un animal sympathique, doté d’un bon caractère, associé à la joie de vivre et la fortune. Il apporte jovialité, gentillesse, prospérité et générosité. Le cochon de terre est considéré comme le plus cartésien et protecteur de ses congénères. Il est loyal, déteste l’injustice et aime que les règles soient bien appliquées. En Nouvelle-Calédonie, le Têt sera célébré notamment dans le quartier asiatique de Nouméa. Les festivités sont prévues de 15 à 19 heures (danse du dragon, pétards, danses traditionnelles, artisanat, dégustations…