La commune de Nouméa lancera son opération à partir du 30 mai et d’ici début 2020, un nouveau front de mer va voir le jour. Ce nouvel espace converti en lieu de détente et de commerces devrait contribuer à dynamiser le centre-ville dans son ensemble.

Un cheminement piétonnier, des petites places aménagées et arborées, ainsi qu’une trentaine de commerces sur près de 5 000 m2 vont être créés. La partie nord du quai Ferry ainsi reconfigurée laissera enfin place à un cadre de vie attractif à la fois accueillant et convivial.

En raison de ces travaux et en remplacement des 371 places de parking, sacrifiées pour les raisons d’aménagement, 450 autres seront tout spécialement aménagées en centre-ville, sur deux parkings publics distincts à partir du mercredi 30 mai. Le premier d’entre eux se situe au pied de l’ancien centre hospitalier territorial Gaston-Bourret et, le second, à l’extrémité sud du quai Ferry.