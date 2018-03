Réactions des institutions

Les pouvoirs publics, avec en tête la province Sud, n’ont pas tardé à se saisir du dossier, son président, par voie de communiqué, se dit : « particulièrement inquiet de voir que des sociétés ayant pignon sur rue se rendent complices de trafic d’alcool [et] va saisir le procureur de la République afin que l’authenticité de l’enregistrement mis en ligne soit vérifiée et, le cas échéant, que ces pratiques soient sévèrement sanctionnées ». Le gouvernement a immédiatement emboîté le pas, alors que le jour même, il présentait à l’examen du Congrès le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Le gouvernement écrivant : « Ce plan comporte un important volet consacré à la lutte contre les addictions, en particulier la lutte contre l’alcoolisme, érigée en Grande Cause territoriale. Dans ce contexte, les informations diffusées par les réseaux sociaux sur les comportements commerciaux de certains fabricants et distributeurs, inquiètent et interpellent le gouvernement, mais également tous les Calédoniens (..) Dans ces conditions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie saisit, dès aujourd’hui, le procureur de la République, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, afin de faire toute la lumière sur cette affaire. » Le procureur devant les faits et ces demandes a bel et bien décidé d’ouvrir une enquête.

C.S