Le typhon Jebi a mis à mal l’aéroport international de Kansai, Osaka. Les pistes ont été fermées mardi à cause des inondations et le pont, seul moyen d’accès à l’aéroport construit sur une île artificielle, a été endommagé par un navire. Plus de 3 000 personnes ont passé la nuit dans l’aéroport également inondé. 2 600 dans les terminaux et 350 dans les hôtels ou autres structures d’accueil. Plusieurs centaines de travailleurs sont aussi dans l’impossibilité de sortir. Le pont devait être scruté mercredi pour voir si les passagers peuvent passer en bus. Aircalin a été contrainte d’annuler sa rotation à destination d’Osaka dans la nuit de mercredi à jeudi (SB880 et SB881). Les passagers ont dû être réacheminés par un vol supplémentaire via Tokyo partant dans la soirée de Tontouta (SB800 et SB801). Les pistes de l’aéroport d’Osaka Kansai resteront fermées au moins jusqu’au 7 septembre.