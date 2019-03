Les cours d’eau calédoniens sont encore très mal connus. Si les scientifiques s’y intéressent à l’occasion de quelques missions et suivis pour mesurer les impacts d’activités industrielles ou minières, la grande majorité des creeks et des rivières sont encore vierges de toute exploration. La biodiversité qu’ils abritent est donc encore très mal connue. Les choses pourraient toutefois évoluer rapidement suite à une expérimentation menée depuis deux ans par les sociétés Spygen et Bio Eko, financée par le Centre national de recherche technique sur le nickel et son environnement (CNRT).

L’avantage de l’ADN environnemental est d’avoir un coût très réduit, l’échantillonnage étant plutôt simple à réaliser. La seule contrainte est aujourd’hui le coût de séquençage de l’ADN. Un coût qui diminue régulièrement avec l’amélioration des technologies. Outre la question économique qui intéressera les gestionnaires et les industriels, l’ADN environnemental permet de repérer la présence de l’ensemble des espèces présentes, y compris les bactéries et les champignons. La bonne nouvelle est que les premiers résultats ne remettent pas en question l’outil en lui-même. Il reste toutefois à constituer une « bio banque » des ADN des espèces présentes afin de pouvoir comparer les séquences d’ADN contenues dans les échantillons.

Plus pratique et moins cher

Un observatoire mondial de la biodiversité

« L’ADN environnemental change aussi la vision de la biodiversité, ajoute Tony Dejean de Spygen France qui travaille sur la technique depuis une dizaine d’années. Nous pouvons passer à une autre échelle en ayant accès à l’infiniment petit. » Le suivi des bactéries ou des champignons pourra par exemple permettre de comprendre l’effondrement d’une espèce alors que jusqu’à présent, on l’observait sans vraiment en comprendre les raisons. La technique est également utilisable pour les sédiments, ce qui donnerait un aperçu de la biodiversité passée. Des connaissances qui ouvriront de nouveaux horizons pour les scientifiques et les gestionnaires, et ce, d’autant plus que l’outil est également utilisable en mer. Une expérimentation sur les requins est d’ailleurs actuellement réalisée par un chercheur de l’IRD. Et selon Tony Dejean, les premiers résultats sont très encourageants même si la recherche a beaucoup moins de recul qu’en eau douce où l’on a aujourd’hui près de dix années de recul.

En mer, même si la logistique peut être relativement importante, les perspectives sont immenses. Le représentant de Spygen imagine, par exemple, que des paquebots ou des cargos puissent être équipés d’appareils capables de réaliser des prélèvements tout autour du globe. Une idée qui s’inscrit dans le projet de création d’Observatoire mondial de la biodiversité. Un projet français reposant sur une technologie française. Pour Tony Dejean, ne « pas se faire doubler par les Anglo-Saxons » est une affaire de principe.