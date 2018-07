Une nouvelle partagée

Si pour l’heure l’OMS est la seule institution à reconnaître cette addiction comme une maladie, et nouvelle ne fait pas l’unanimité, avec en premier contestataire (on ne pouvait pas en attendre moins), l’industrie des jeux vidéo. « Le processus de l’OMS pêche par son opacité, a de graves défauts et manque de fondement scientifique », affirmait déjà en mars le directeur général de l’Entertainment Software Association, Michael Gallagher.

Mais ce qui est plus qu’intéressant, en y regardant de plus près, c’est que la communauté scientifique est également partagée sur le sujet. Ainsi, dans une étude publiée en début d’année par la Société pour l’amélioration des sciences de la psychologie (États-Unis), 36 chercheurs ont jugé les preuves de l’OMS insuffisantes. « Sachant l’importance de la nomenclature des diagnostics et son incidence plus large sur la société, nous exhortons nos collègues de l’OMS à se ranger à la prudence pour le moment et à retarder la formalisation », avaient-ils écrit. Côté français, Yann Leroux, docteur en psychologie et spécialiste des jeux vidéo, est plus direct. Il a indiqué dans les médias que le jeu vidéo n’entraîne pas d’addiction, mais que certains joueurs souffrent des pathologies préexistantes qui peuvent les pousser à s’enfermer dans le jeu.

Au contraire, pour le Dr Marc Valleur, psychiatre à l’hôpital Marmottan, à Paris, et porte-parole de ceux qui sont en France : pour la décision de l’OMS « Je pense que cela permettra d’assurer la prise en charge des soins dans certains pays. » Un argument important, et également avancé par l’OMS, qui rappelle que l’inclusion d’un trouble dans sa classification « est une considération dont les pays tiennent compte lorsqu’ils prennent des décisions sur l’allocation des ressources pour la prévention et le traitement de la pathologie ».