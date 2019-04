Le gouvernement qui a engagé un important travail de coopération régionale ces dernières années n’y voit pourtant qu’une étape. Cet ersatz de marché commun d’un peu moins de 600 000 habitants pourrait rapidement être élargi à d’autres pays et en particulier les îles Salomon et Fidji avec qui des discussions ont été ou seront engagées très prochainement afin de créer un marché regroupant plus de 1,2 million de personnes.

La signature finale du document a pris un peu plus de temps que prévu pour des raisons administratives du côté du Vanuatu et du fait du partage de la compétence de la diplomatie entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. L’État devait notamment s’assurer des problèmes de provenance, la Nouvelle-Calédonie étant une porte d’entrée pour l’Union européenne et le Vanuatu n’en faisant pas partie.

En matière d’intégration régionale, il existe encore de nombreux dossiers à traiter, à commencer par les relations avec les deux grands pays voisins même si le travail a déjà été largement été engagé. Si la Nouvelle-Calédonie affiche un produit intérieur brut (PIB) proche de celui de l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, son système productif est certainement plus proche de ses voisins mélanésiens. Les principales différences étant l’existence d’une industrie de transformation qui a pu se développer grâce à l’élaboration d’un cadre très protecteur et une industrie extractive également fortement soutenue par l’État et les collectivités. La Nouvelle-Calédonie, comme le Vanuatu, étant un pays importateur au contraire des deux géants du Pacifique qui sont d’importantes puissances exportatrices.