Les autorités civiles et militaires ont participé avec la population, mardi, à de nombreuses cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 1945. Traditionnels dépôts de gerbe, remises de décoration, honneurs militaires, discours, sonneries aux morts et recueillements ont ponctué les célébrations. À Nouméa, place Bir-Hakeim, la commémoration du 73e anniversaire de la capitulation allemande a été marquée par la lecture de l’ordre du jour du général de Lattre de Tassigny, du général De Gaulle et du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.