Près de vingt ans. C’est le temps qu’il aura fallu, pour mettre en place la taxe sur la valeur ajoutée en Nouvelle-Calédonie. Ce serpent de mer est finalement devenu réalité en dépit des projets de loi abandonnés, des avancées et des reculades. À l’occasion de l’ouverture de la séance publique du Congrès, Philippe Germain, le président du gouvernement, a rappelé ses réticences à la mise en place d’une taxe sur la valeur ajoutée. Une position qu’il a dû mettre en accord avec la volonté des partenaires sociaux de mettre en œuvre cette taxe dans le cadre d’une grande réforme fiscale visant à moderniser l’économie et, surtout, lutter contre la vie chère. Pour rappel, la taxe générale à la consommation était l’une des principales revendications de l’intersyndicale contre la vie chère, à l’origine des grands mouvement sociaux ayant conduit à l’adoption d’un agenda partagé des réformes économiques et sociales, signé par les partenaires sociaux et la majorité des groupes politiques en août 2014. L’enjeu de ces réformes est de moderniser un système économique ankylosé et devenu trop complexe par des accumulations d’exemptions et d’exceptions. Au-delà de redonner de la lisibilité au système afin de redynamiser l’économie, l’idée forte de la réforme est d’aboutir à une baisse des prix.

Un objectif de baisse des prix à marche forcée Très rapidement, cette dernière s’est imposée comme la justification de l’adoption de cette réforme qui avait pour contrainte de maintenir le niveau des recettes fiscales de l’ancien système, soit une cinquantaine de milliards de francs. Si les choses paraissaient très simples au départ, la substitution de sept taxes à l’import par une seule taxe moins élevée devait conduire mécaniquement à la baisse des prix. Reste qu’au fur et à mesure des travaux, la réalité s’est avérée nettement plus complexe et l’objectif de baisse des prix globale de l’ordre de 10 % relativement difficile à atteindre. Les précédents travaux sur la mise en place d’une taxe sur la valeur ajoutée avait très tôt attiré l’attention sur les risques d’inflation. Et de fait, les discussions au sein des différents groupes de travail ont mis au jour la complexité d’atteindre les objectifs de baisse des prix. Si pour la grande majorité des produits une baisse des prix est mécaniquement attendue suite à la mise en place de la TGC, l’effet inverse est également attendu dans certains cas, en particulier lorsque les marges sont élevées. Afin d’éviter toute inflation dans un contexte de ralentissement économique, le gouvernement a jugé nécessaire d’instaurer un contrôle des marges et des prix afin d’éviter tout dérapage. C’était le sens du premier texte sur la TGC, adopté par le Congrès en 2016, qui contenait en particulier un article très controversé, l’article 19. Ce dernier prévoyait d’encadrer les marges des entreprises afin de maîtriser l’évolution des prix, notamment en raison de l’échec des négociations des partenaires sociaux sur les questions de compétitivité.

Les fortes oppositions sur cette question ont conduit à reprendre les travaux en profondeur et les différents groupes politiques et les partenaires sociaux à formuler de nouvelles propositions. Ce sont ces propositions que les élus ont eu à étudier, mercredi, au sein de l’hémicycle du Congrès. Les groupes politiques ont notamment salué l’accord entre le Medef -NC et l’intersyndicale, passé le 17 août. Il fait suite au blocage rencontré lors des comités de suivi des travaux. Devant la volonté du gouvernement de « passer en force » en imposant une réglementation sur les marges et les prix, les partenaires sociaux ont décidé de soumettre leur propre proposition (lire par ailleurs).