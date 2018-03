Ce sont nos confrères des Nouvelles calédoniennes qui ont révélé, la semaine dernière, le nouveau dossier qui occupe la SMSP d’André Dang. Après avoir concrétisé l’usine du Nord, puis un partenariat avec le métallurgiste Posco au travers de l’usine de Gwangyang, en Corée du Sud, le mineur de la province Nord vient de signer un « memorandum of agreement » ou protocole d’accord en vue de devenir l’actionnaire majoritaire d’une usine pyrométallurgique actuellement détenue par la société Yichuan dans la ville de Yangzhou.

Toujours d’après nos confrères, l’usine produirait actuellement entre 45 000 et 50 000 tonnes de ferronickel d’une teneur d’environ 10 % de nickel métal. Les Chinois ont l’ambition de développer leur usine en construisant notamment un second four. C’est dans cette optique qu’ils cherchent un nouveau fournisseur de minerai, en plus de ceux provenant d’Indonésie et des Philippines. Les participations seraient accordées à la SMSP uniquement en échange de la fourniture de 600 000 tonnes de minerai par an. La SMSP n’aurait donc pas à s’endetter pour cette opération. Les 450 000 tonnes seront apportées directement par la NMC, filiale de la SMSP, les 150 000 tonnes restantes le seront via les petits mineurs et la SLN.

Cette usine a vocation à valoriser des minerais d’une teneur comprise entre 1,4 et 1,8 %. Des minerais qui ne sont pas exploitables pour l’usine de KNS qui enfourne un minerai avec une teneur supérieure à 2,1 %, ni pour l’usine sud- coréenne de Gwangyang dont les fours nécessitent une teneur comprise entre 1,8 et 2,1 % de nickel contenu. Certains voient dans cette opération la poursuite de la stratégie d’André Dang de faire de la SMSP l’unique acteur minier du territoire en assurant l’écoulement de l’ensemble du minerai extrait sur le territoire dans les usines codétenues par la SMSP.

M.D.