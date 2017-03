La SLN n’a peut être jamais été aussi proche de la liquidation que ces dernières années. La situation catastrophique commence néanmoins à devenir un mauvais souvenir. C’est le bilan qu’a fait son directeur, Jérôme Fabre, mardi, à l’occasion d’une conférence de presse de rentrée. Il a notamment tiré le bilan d’une année 2016 marquée par plusieurs grands moments et notamment la venue du Premier ministre au mois d’avril, qui avait été l’occasion de confirmer le soutien de l’État à la SLN.

Le Nickel a ainsi reçu une enveloppe globale de 63 milliards de francs de la part d’Eramet et de l’Etat pour assurer sa survie. Cette somme, combinée à la mise en œuvre du plan de performance SLN 2018, a permis de réduire notablement le coût de production, hors remboursement des emprunts à 5,06 dollars la livre à la fin 2016. Une victoire pour la société qui est allé au-delà de ses objectifs. Sur une année, la SLN est parvenue à réaliser une économie de 9,9 milliards de francs au lieu de 9,5 milliards de francs. Dans les 18 prochains mois, l’effort devra se poursuivre et permettre de dégager 7,2 milliards de francs en 2017 et une somme similaire en 2018, de quoi faire passer le coût cash de 5,06 dollars la livre de nickel à 4,5 dollars la livre.

Le redressement est en cours

L’entreprise est plutôt en bonne voie. Selon son directeur, le coût est d’ores et déjà passé en dessous de la barre de 5 dollars la livre au mois de janvier. Signe que les choses s’améliorent, si le chiffre d’affaires 2016 est relativement constant par rapport à 2015, l’excédent brut d’exploitation, toujours négatif sur l’ensemble de l’année, est repassé positif sur le second semestre 2016. Une embellie notamment due à l’appréciation du taux de change par rapport au dollar US et au prix du pétrole.