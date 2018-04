Le Salon de l’habitat et de la déco, qui s’est tenu récemment à la Maison des artisans à Nouville, en est la preuve. Les visiteurs ont été nombreux à venir se renseigner sur les systèmes pour protéger leur maison, appartements ou leurs locaux professionnels. Exposants et professionnels de la sécurité en ont profité pour présenter leurs produits dernier cri avec, parmi les plus demandés, les systèmes d’alarme et de vidéosurveillance. Tous sont unanimes : « Installer une alarme chez soi est certainement la solution la plus efficace pour limiter les risques d’être cambriolé. Mais encore faut-il choisir le bon système en fonction de la configuration de son habitation, de la valeur de ses biens et de ses besoins. »

Quel système choisir

Quel que soit le choix, pour un système e cace, il faut compter entre 60 000 et 150 000 francs. « Un investissement déductible des impôts qui est vite rentabilisé, surtout si l’on a des biens de valeur chez soi », précise Damien, un spécialiste de la sécurité. Concernant les systèmes sur le marché, vous disposez de l’alarme traditionnelle, composée de contacteurs posés sur les portes et les fenêtres (protection périmétrique), ainsi qu’un ou plusieurs détecteurs de mouvements placés à des endroits stratégiques (protection volumétrique) pour repérer les intrusions. En cas d’alerte, ils préviennent la centrale qui déclenche la sirène. L’alarme peut aussi, le cas échéant, lancer l’enregistrement des images prises par les caméras, avertir le propriétaire par courriel ou SMS et même alerter une société de télésurveillance qui peut dépêcher un agent sur place.

Vous pouvez aussi vous orienter sur une alarme connectée : elle s’appuie sur le même principe que l’alarme traditionnelle sauf que la centrale doit être reliée à la box internet du foyer. Autre moyen de sécurité, la caméra de surveillance, accessible en termes de prix et facile à installer : il su t de la relier à la box en wi .

Pour tous ces systèmes qui ont, selon leur coût, des options supplémentaires, des précautions sont à prendre lors de l’achat. Vous avez un chien ou un chat à la maison ? Prenez un système conçu pour détecter les animaux domestiques. Cela vous évitera de recevoir des alertes ou de faire sonner l’alarme chaque fois que votre animal passe devant le détecteur.