Les santés mentales, sexuelles et l’hygiène

Le baromètre indique que 9 % des Calédoniens étaient au moment de l’enquête en dépression et 10 % ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider au cours de leur vie. Pour la santé sexuelle, les IST les plus connues sont le VIH, la syphilis, la chaude-pisse et l’hépatite B. L’âge médian du premier rapport sexuel est de 16 ans et 10 mois et celui de la première grossesse est de 20 ans et 2 mois. Près d’un tiers des femmes ayant déjà eu des relations sexuelles a eu recours à une IVG et un quart de la population ayant des relations sexuelles et pouvant avoir un enfant n’utilise pas de moyen de contraception, dont 30 % ne savent pas pourquoi.

Enfin, l’étude se termine avec les données concernant l’hygiène et la santé bucco-dentaire : moins de 2 % des Calédoniens déclarent ne pas se laver le corps quotidiennement et 84 % se brossent les dents quotidiennement. 44 % ont consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois. L’hygiène est moins bonne dans en province Nord et aux îles Loyauté.

En conclusion, Valentine Eurisouké, du gouvernement et également présidente du conseil d’administration de l’Agence sanitaire et sociale, indique tout de même que « les résultats rassemblés dans ce baromètre démontrent que la population se sent globalement et majoritairement en bonne santé, mais qu’il est temps de développer des actions fortes, visant à promouvoir un état de bien être global de tous ses habitants ».

C.Schoenholtzer

Cr Photo AFP