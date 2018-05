Le tableau est sombre. La dette est lourde, le dé cit tout autant. Pour 2018, le déficit du régime unifié d’assurance maladie et maternité devrait s’élever à près de 23 milliards de francs. Si les subventions de l’Agence sanitaire et sociale permettent d’en couvrir un peu plus de la moitié, il faudra trouver quasiment 10 milliards de francs pour éviter la banqueroute et la cessation de paiement de la Cafat. Un dé cit qui masque également un niveau d’endettement important du régime, qui doit plus de 20 milliards de francs, notamment auprès du CHT ou encore des provinces. Pour sauver ce qui peut l’être, les premières réformes devront être mises en œuvre dès juillet. Pour des raisons financières, mais aussi politiques, les échéances électorales pourraient fortement compliquer l’adoption de réformes d’envergure.

Des mesures potentiellement dépressives pour l’économie

Ce qui se dessine à court terme n’est pas franchement réjouissant. Les mesures susceptibles de rapporter de l’argent frais dans les caisses rapidement relèvent essentiellement de la fiscalité. La plus intéressante, financièrement, concerne l’augmentation du taux de TSS qui permettrait de faire rentrer près de quatre milliards de francs. Suit derrière une augmentation d’un point de la contribution calédonienne de solidarité, assurant un gain de 3,75 milliards de francs. Un travail sur les cotisations est également envisagé. Il pourrait passer par la fusion des tranches de cotisation et l’harmonisation des taux (le taux de cotisation sur la première tranche de salaire de 1 à 498 300 francs est actuellement de 15,52 % et de 5 % sur la deuxième tranche pour les salaires compris entre 498 301 francs à 5 152 900 francs). Un taux unique de 15,52 % ferait gagner 2,3 milliards de francs sur les salariés et 5,2 milliards de francs sur les travailleurs indépendants. Une harmonisation des taux de cotisation des salariés et des travailleurs indépendants, qui augmenterait, pourrait rapporter deux milliards de francs. Autant d’argent qui permettrait largement de boucher le « trou » de la Cafat, mais qui aurait bien du mal à être accepté socialement. Le risque économique est par ailleurs plutôt important, alors que la Nouvelle-Calédonie s’apprête à mettre en œuvre la plus grande réforme scale de ces vingt dernières années. La plupart de ces mesures auraient des conséquences importantes sur le pouvoir d’achat des ménages et, par ailleurs, ne toucheraient pas toutes les catégories sociales de la même façon. Les risques in ationnistes liés à la TGC ne sont pas totalement écartés et pourraient donc se conjuguer avec les mesures pour dégrader le pouvoir d’achat. Sachant que la consommation explique la grande majorité de la croissance calédonienne, la dégradation du pouvoir d‘achat des Calédoniens pourrait donc avoir un e et dépressif sur l’économie. La plupart des mesures pourraient donc être mixées et modulées afin d’éviter un impact trop lourd pour le système économique dans son ensemble.