Comme prévu, le prochain gouvernement devra se saisir du dossier de la réforme de l’école primaire. Une réforme que Calédonie ensemble avait fait voter dans la précipitation le 10 janvier dernier au Congrès et que le groupe Rassemblement- LR, appuyé par les autres composantes loyalistes, avait dénoncée. Thierry Santa avait déposé une motion préjudicielle pour différer l’examen de ce dossier au motif que les délais légaux d’examen du texte n’avaient pas été respectés. La motion avait été rejetée et deux délibérations avaient été adoptées par Calédonie ensemble et les élus indépendantistes, Thierry Santa dénonçant un « passage en force qui représente un déni de démocratie ». Virginie Ruffenach, la secrétaire générale du Rassemblement, avait même déclaré plus tard que cette réforme avait été votée « en catimini, dans le dos des enseignants, sans concertation en plein mois de janvier. C’est un coup de Jarnac. Calédonie ensemble s’est appuyé sur les voix des indépendantistes pour voter ce texte ».

La justice a tranché

Thierry Santa avait donc saisi le tribunal administratif et le 16 mai, le rapporteur public a rendu un avis qui préconise l’annulation des deux délibérations. Pour le rapporteur public, le recours de Thierry Santa était fondé puisque la loi organique fixe à huit jours le délai entre la transmission des textes aux élus et leur examen au Congrès, un délai qui n’a pas été respecté, alors qu’aucune notion d’urgence n’a été évoquée. Fort de ces conclusions, le tribunal administratif a suivi cette conclusion et la réforme de l’enseignement primaire est enterrée jusqu’à ce que le prochain gouvernement se saisisse du dossier. Thierry Santa a rajouté dernièrement à ce propos : « On reprendra le dossier au Congrès et on l’amendera en fonction de nos propositions. »