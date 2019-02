Le gouvernement a arrêté cette semaine un projet de délibération du Congrès sur la réforme des lycées d’enseignement général et technologique.

La réforme, déjà adoptée en Métropole, prévoit ici une première session du nouveau baccalauréat fin 2021. Elle concerne donc en premier lieu les élèves qui sont entrés en seconde en ce mois de février. La nouvelle organisation du lycée prévoit la disparition des séries L, ES, et S et institue à la place des parcours choisis par chaque lycéen parmi des enseignements de tronc commun (savoirs fondamentaux), des enseignements de spécialités (ex : arts, écologie, humanité, histoire-géo et sciences politiques, langues et littératures étrangères… séries technologiques) et des enseignements optionnels (ex : EPS, arts, LV3, maths experts, droit et grands enjeux du monde contemporain…).

L’organisation des épreuves est modifiée : Le contrôle continu en première et terminale représente 40 % de la note du bac, les épreuves finales 60 %.

La réforme des lycées sera adaptée aux spécificités du pays, à son environnement océanien et anglo-saxon. Les autorités proposent notamment le double d’heures d’accompagnement personnalisé, un enseignement des fondamentaux de la culture kanak sur les trois années (30 minutes par semaine), des parcours éducatifs sur trois années également ou encore la possibilité d’apprendre les langues kanak en LV2 ou LV3. Le gouvernement propose aussi une adaptation des programmes d’histoire- géographie, une priorité à l’anglais, un renforcement du volume horaire des cours de maths en terminale.

C.M.