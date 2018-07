Au menu des nouveaux investissements, la province Sud va concentrer ses efforts sur le soutien aux programmes communaux, elle va également revoir à la hausse son programme de renforcement des réseaux routiers ou encore consacrer près de 217 millions de francs pour la mise aux normes et la rénovation des établissements de l’enseignement privé et les collèges publics. La province Sud entre par ailleurs dans le capital de la chaîne Caledonia, va allouer 51 millions de francs à l’aménagement du parc de Rivière-Bleue et du parc forestier et consacrer 31 millions pour le stockage des déchets inertes.

Un complément de subventions et d’interventions de 428 millions de francs est également prévu dans le budget supplémentaire. Près de 164 millions seront consacrés au secteur agricole, à la pêche et à l’aquaculture, 22 millions aux radios locales, 21,5 millions pour la promotion touristique. Outre la prise de participation au capital de Caledonia, la province Sud versera une subvention de 50 millions de francs à la chaîne. Au niveau global, les recettes du budget 2018 augmentent de 1 %, uniquement au travers de l’augmentation des emprunts (+50 % par rapport à 2017) et de celle des dotations de l’État (+ 2 % par rapport à 2017). Toutes les autres recettes sont orientées à la baisse et notamment les recettes issues de la fiscalité (- 3 %), des dotations spécifiques de la Nouvelle-Calédonie (- 6 %) et des recettes des services (- 22 %). Côté dépenses, le montant global prévu pour 2018 s’établit à 59,2 milliards de francs, soit une réduction de 4 % par rapport à l’exercice précédent. Une baisse qui découle en partie d’un léger repli des investissements (- 145 millions de francs) et surtout du fonctionnement (- 2,051 milliards de francs) essentiellement sur les interventions et les subventions.

M.D.