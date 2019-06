Dans la nuit du 18 au 19 juin, un membre du personnel de l’Unité provinciale (Upass) de Vao a été agressé à son domicile. La présidente de la province, Sonia Backes, a dénoncé dans un communiqué « avec la plus grande fermeté l’agression dont a été victime cet agent provincial. » Elle a tenu à apporter « son soutien à cet agent, mais également à tout le personnel de l’Upass de Vao et à l’ensemble des corps de métier qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de la direction de l’action sanitaire et sociale de la province Sud ».