Tahiti et Moorea, en particulier, ont été touchées par un épisode pluvieux d’une grande violence dans la nuit de samedi à dimanche dernier. En 24 heures, jusqu’à 300 litres d’eau au mètre carré se sont abattus sur les maisons et les routes. Les précipitations ayant été abondantes la semaine précédente, les sols étaient saturés et la montée des eaux a eu des conséquences considérables : quatre personnes ont été blessées, 800 habitations ont été détruites ou inondées, certaines emportées par les rivières en crue, la ville de Papeete a été submergée, la piste de l’aéroport de Faa’a a dû être fermée, les routes ont été très abîmées, les écoles fermées. L’état de catastrophe naturelle a immédiatement été décrété et le ministère des Outre-mer a mobilisé son fonds de secours avec une enveloppe de 200 000 euros pour les travaux d’urgence. Une fois la situation stabilisée, une procédure d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles pourra être engagée.

C.M Photo AFP