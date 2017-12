L’ADCK, Agence de développement de la culture kanak, s’est associée au beau projet de Matthieu Juncker, actuel directeur de l’Observatoire de l’environnement, et de son père Bertrand, architecte d’intérieur et artiste peintre. Les deux hommes, dans une nouvelle aventure commune, souhaitaient porter un regard sur l’organisation de la pêche traditionnelle. Mais leur projet de départ, « plutôt scientifique », a pris au l des rencontres et des recherches une autre tournure, plus sociale et identitaire.

Un travail de terrain

Dans cette « expédition humaine » qui allait aboutir sur cette exposition artistique très instructive et variée intitulée Des récifs et des hommes : Pêcher pour exister, Matthieu et Bertrand Juncker se sont associés à Catherine Sabinot, anthropologue de l’IRD, Floriane Kombouaré, enquêtrice culturelle de l’ADCK, Thomas Douchy, vidéaste et Claude Bretegnier, grand reporter. L’équipe culturelle de l’ADCK, Thomas Douchy, vidéaste et Claude Bretegnier, grand reporter. L’équipe pluridisciplinaire s’est organisée pour réaliser des enquêtes de terrain, « saisir des moments de pêche » et les mettre en lumière, sur des toiles, des photos, des vidéos et par écrit. Elle s’est focalisée sur trois régions : l’île des Pins, Ouvéa et Gomen. Entre 2014 et 2017, les participants ont e ectués cinq missions, assisté à des sorties en pirogue, ont interrogé les gens. Trois pêches coutumières sont décrites, chacune correspondant à une région. Elles ont en commun d’être collectives et d’avoir pour nalité – outre celle de rapporter du poisson – de servir la grande che erie – et de rappeler aux autres clans leurs fonctions au sein de la société kanak.