Un état des lieux de la ressource

Chaque année, la filière produit environ 2 500 tonnes de thon dont 80 % sont écoulés sur le marché local et les 20 % restants à l’export et plus spécialement au Japon qui achète entre 300 et 500 tonnes. Aujourd’hui, l’Europe en absorbe 30 à 50 tonnes par an. L’idée est d’y écouler 200 tonnes supplémentaires, et plus précisément du thon germon congelé. La Nouvelle-Calédonie n’a toutefois pas vraiment d’idée sur l’état du stock de poisson qui fraye dans ses eaux. Un partenariat a été conclu avec l’ONG Conservation internationale, qui, grâce à son expertise scienti que, mais aussi grâce aux nombreuses études réalisées par la CPS, e ectuera un état des lieux.