L’Ifrecor, Initiative française pour les récifs coraliens, lance la 6e édition de sa palme Ifrecor, un concours à destination des élus d’Outre-mer. Depuis 2011, il encourage et récompense les initiatives, actions et politiques exemplaires mises en place par les élus d’Outre-mer pour protéger et gérer durablement les récifs et les écosystèmes associés. Maires, membres des conseils généraux, régionaux et territoriaux, assemblées provinciales et territoriales sont invités à présenter leurs projets et initiatives innovants, contribuant à la sauvegarde des coraux, herbiers et mangroves face au changement climatique. Des « actions novatrices » prenant en compte l’ « urgence d’agir », l’Ifrecor faisant notamment référence aux phénomènes de blanchissement des récifs constatés en 2016 et 2017 dans le monde. L’organisme estime que les représentants, de par leur connaissance du terrain et des besoins associés à leur collectivité et leur capacité à pouvoir impulser localement des actions concrètes, en font des ambassadeurs de choix. La France a aussi une responsabilité particulière avec 10 % des récifs mondiaux sur trois océans.

Jusqu’à cinq projets présélectionnés serons mis en avant, mais un seul lauréat sera récompensé avec une dotation de 5 000 euros (environ 600 000 F) et une valorisation médiatique… À noter que Éric Gay, maire du Mont-Dore, avait été récompensé pour l’Observatoire des mangroves inauguré en 2015.

C.M. ©Yannick Chancerelle/Ifrecor