Déception sur la délinquance. – Sur le papier l’occasion était belle : une commission plénière consacrée 100 % à l’analyse de l’insécurité en Nouvelle-Calédonie et plus spécifiquement à la délinquance des mineurs et aux réponses que doit y apporter la collectivité. Les associations de maires, la justice, un sociologue (John Passa) étaient conviés ; les travaux du Congrès devaient s’appuyer sur les divers rapports d’experts du ministère de l’Intérieur. Commission plénière veut dire sans vote, sans public, sans médias et pas de retransmission en direct sur la webTV de l’institution. « De quoi entamer un vrai débat, aller au fond des choses et se les dire franchement, pensaient les élus, loin des fariboles de séance que certains réservent aux journalistes. »

Au final, tout le monde a été déçu. « Les discussions avec lesdits experts n’ont enfoncé que des portes ouvertes, les mesures préconisées et débattues sont faibles et sous-estiment largement la gravité de la situation », affiche un élu, qui reste sur sa faim. Des propos que partage certainement Eric Gay, qui avait retrouvé pour l’occasion les travées du Congrès au titre de l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie. On l’a d’ailleurs entendu sur les ondes de RRB exprimer sa déception et remarquer « que ceux qui ont le plus parlé, étaient ceux qui étaient le moins en phase avec les réalités du terrain ! » Harold Martin, maire de Païta, a abondé, lui aussi, dans ce sens : une nouvelle séance pour discuter des mesures concrètes devrait être organisée prochainement.

Exercice convenu. – La traditionnelle séance des questions orales au gouvernement de fin de session ne restera pas non plus dans les annales de l’institution. Il est vrai que l’exercice est encadré, convenu et sans saveur. L’orateur a quelques minutes pour poser sa question, le gouvernement le double pour y répondre, le tout sans débat. Chacun connaît en outre les questions, et parfois les réponses, avant de prendre place dans l’hémicycle ! Au total 18 questions sur des sujets aussi variés que le soutien au BTP, la filière tourisme, les comptes sociaux, la fameuse autorité de la concurrence, dont la création tarde… En fait, on notera deux types d’intervention et c’est le jeu : la majorité pose au gouvernement des questions qui lui permettent de mettre en valeur son action ; l’opposition cherche des réponses qu’elle n’obtient pas. « Le gouvernement est resté vague dans ses réponses », regrette Roch Wamytan en fin de séance. Même tonalité à droite lorsque Sonia Backes a tenté de faire réagir Philippe Germain « sur les 3 296 destructions d’emploi depuis son arrivée à la présidence du gouvernement ». Ou, quand Philippe Blaise s’est demandé si la prise de participation à hauteur de 51 % dans la SLN était toujours dans le programme du gouvernement.