S’alignant sur la réglementation de l’Union européenne, l’exécutif a élargi cette semaine l’interdiction d’importer des semences fruitières et céréalières génétiquement modifiées à toutes les graines et plants OGM, à tous les produits végétaux destinés à l’alimentation des animaux (blé, soja ou maïs OGM).

Une attestation « non OGM » sera exigée auprès du fournisseur pour les végétaux destinés à la plantation.

Certaines conditions d’importation ont par ailleurs été renforcées pour les produits à risque sanitaire (café vert, plants d’ananas in vitro…) et les plantes pouvant abriter la bactérie Xyllela fastidiosa (oliviers, plantes ornementales…). Les conditions d’importation ont été en revanche assouplies pour le soja, semence et provende, et le sorgho provende. Enfin, l’orge à germer pour l’alimentation animale peut désormais être importée.