La liste électorale spéciale pour les élections provinciales (LESP) sera affichée en mairie à partir de ce vendredi 29 mars, fait savoir le haut-commissariat. Les personnes qui constatent qu’elles ne sont pas inscrites et estiment remplir les critères d’inscription peuvent déposer un recours contentieux auprès du tribunal de première instance de Nouméa et de ses sections détachées de Koné et Lifou. Les jeunes qui n’ont pas encore atteint leur majorité, mais qui auront 18 ans au plus tard le 11 mai peuvent également saisir le juge. Les démarches doivent alors être effectuées par l’un des titulaires de l’autorité parentale. Les éventuels recours doivent être formulés avant le 8 avril inclus. La liste des critères d’inscription et plus généralement l’ensemble des informations relatives au scrutin sont disponibles sur le site www.elections-nc.fr