Le 18 janvier, une reconnaissance aérienne permet de détecter quatre « blue boats » en train de pêcher illégalement la bêche de mer dans le grand lagon nord. Des moyens sont alors déployés pour intercepter les bateaux. Le D’Entrecasteaux parvient a en arrêter un le 21 janvier. Un autre est arraisonné le lendemain par La Moqueuse, qui en interceptera un deuxième le même jour. Mais dans le même temps, cinq autres navires vietnamiens parvenaient à fuir en direction du Vanuatu.

Le phénomène est relativement nouveau, explique Jean-Louis Fournier, le commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie. En neuf mois, précise-t-il, pas moins de sept opérations ont été menées par les forces armées de la marine. Mais le plus inquiétant, c’est que parmi les trois bateaux interceptés les 21 et 22 janvier, deux avaient déjà été arraisonnés et leur matériel saisi et qu’à chaque fois, ils sont de plus en plus proches. Une altercation a d’ailleurs eu lieu, mercredi dernier, entre des Vietnamiens et des habitants de Bélep qui font craindre aux institutions un risque de représailles.

Un coût extrêmement lourd pour la collectivité

Face à cette recrudescence et à l’absence d’effet dissuasif, Thierry Lataste, le haut-commissaire, a décidé de durcir le ton. Les bateaux ont été escortés à Nouméa, au large de Nouville, où les équipages mouilleront le temps des différentes procédures, soit probablement quelques semaines. Les trois capitaines devraient être traduits en justice alors que la quarantaine de matelots, considérés comme des ressortissants étrangers en situation irrégulière, seront expulsés. À l’instar du bateau toujours à quai à Nouville qui avait déjà été dérouté et saisi par la justice, les trois bateaux pourraient être également saisis.