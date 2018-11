Le mouvement des gilets jaunes a pris une ampleur inattendue. Née du mécontentement sur la hausse des prix du carburant, la mobilisation s’est rapidement élargie à la question du pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires dans les zones rurales et périurbaines, une frange de population qui se sent déclassée, oubliée, abandonnée, surtaxée… et pour qui les belles ambitions du pouvoir en place sur la transition écologique paraissent totalement déconnectées de leurs préoccupations quotidiennes : travailler, se déplacer, se loger, nourrir sa famille.

L’addition de nouvelles taxes, « de nouveaux efforts demandés aux plus faibles », a simplement fait basculer l’opinion notamment dans ces territoires où en même temps disparaissent les services publics.

Ce fossé, ce mal-être social, l’exécutif ne l’avait visiblement pas assez pesé et la tâche sera lourde pour Emmanuel Macron qui entend « leur redonner espoir » et notamment les convaincre que « non, les pauvres ne financent pas les riches...»

À plus petite échelle, ces questions se posent aussi en Nouvelle-Calédonie où les inégalités et la vie chère persistent et pourraient potentiellement faire frémir la marmite sociale.

On a vu que le mouvement des gilets jaunes avait pris des proportions inquiétantes à La Réunion. Ici, un groupe apolitique appelle, samedi à 8 h à port Moselle à un rassemblement de soutien et de dénonciation des problèmes de vie chère, d’inégalités, de politiques déconnectées du peuple, du gouvernement Germain…

Avec le beau temps annoncé (et le manque concret de gilets jaunes dans nos voitures !), pas sûr que le mouvement prenne. Mais cela ne voudra pas dire que les problèmes n’existent pas… On devrait quoi qu’il en soit tirer des leçons de ce qu’il se passe ailleurs.