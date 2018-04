L a grande distribution est souvent mise au banc des accusés quand on parle de vie chère. Et pour cause, si ses acteurs n’en sont pas forcément responsables, leur rôle est central dans la consommation des Calédoniens. En 2008 (*), les hypermarchés, supermarchés et discounts concentraient 53 % des dépenses alimentaires sur l’ensemble du territoire et près de 15 % des dépenses vestimentaires. Un poids très important surtout si l’on considère le faible nombre d’acteurs dans le secteur. Mais les lignes ont d’ores et déjà commencé à bouger.

Longtemps dominée par deux acteurs, la grande distribution a vu émerger de nouveaux arrivants. Dans le Grand Nouméa, on recense ainsi le groupe Carrefour (Carrefour et Champion), le groupe Bernard Hayot (Géant et Casino), le groupe Héli (Super U et Simply Market), le groupe Korail, le groupe Pentecost (Discount) et enfin, le groupe Ballande qui porte notamment le projet de l’Hyper U de l’Anse-Uaré, à Ducos. Et c’est sans compter sur les petits commerces. Si la grande distribution, apparue sur le territoire à la fin des années 80, a facilement englouti des parts de marché jusque-là occupées par de petits magasins, ces derniers ont su résister et conserver une place dans les habitudes de consommation des Calédoniens.

Vers un marché dominé par trois acteurs

En termes de chiffres, deux groupes se répartissent actuellement le marché des hypers, qui représente près de 80 % de l’ensemble de la distribution : les groupes Bernard Hayot, pour près de 60 % et Carrefour qui détient près de 40 % des parts de marché. Avec l’ouverture du projet de l’Anse-Uaré, l’idée est de permettre une répartition du marché en trois tiers (GBH, Ballande et probablement un peu moins pour le groupe Carrefour qui perdrait environ 10 % de parts de marché). En prenant en compte les supermarchés concurrents, la Direction des affaires économiques, qui a instruit le dossier d’autorisation de l’Hyper U de l’Anse- Uaré, estime que les ouvertures n’auront pas d’impact sur leur chiffre d’affaires. Il restera compris entre 10 et 20 %.

Reste maintenant à ce que l’Hyper U sorte rapidement de terre afin que le marché soit réparti entre trois acteurs de la grande distribution pour environ un tiers de parts de marché chacun. Selon les prévisions, il pourrait ouvrir d’ici fin 2019. L’entrée de ce nouvel acteur devrait conduire à des stratégies de prix plus agressives. « S’il n’y a pas d’impact sur les prix, explique Aurélie Zoude-Le Berre, la présidente de l’Autorité de la concurrence, il est probable que nous lancions une enquête. En cas d’entente sur les prix, nous aurons rapidement des indices. »