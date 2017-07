56 milliards de dollars australiens, 37 milliards d’euros, près de 4 500 milliards de nos francs, voilà ce que vaudrait la Grande Barrière de corail, patrimoine mondial de l’Unesco, selon une étude du cabinet Deloitte, sollicitée par la Fondation de la barrière. Cette dernière avait pour mission d’estimer la valeur économique et sociale de ce patrimoine unique. Le cabinet a estimé la valeur touristique du récif à 2 267 milliards de francs sur laquelle reposent 64 000 emplois et a chiffré à 1 909 milliards sa valeur indirecte, son attrait pour tous ceux qui ne sont pas venus la voir. Pour le cabinet, c’est l’atout le plus important d’Australie à l’international, soit « douze opéras de Sydney ».