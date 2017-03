Le 6 avril 2016, après trois ans de travaux et une large concertation des coutumiers et de la population, la province des Îles adoptait la première phase de son Code de l’environnement, le Cepil, structuré selon la même architecture que ceux des deux autres provinces, Nord (2008) et Sud (2009), afin de garantir une certaine cohérence des règles environnementales en Nouvelle-Calédonie. Outre les principes du code, structurels et de prise de décisions, le texte a acté des réglementations générales relatives à la protection des espaces et des espèces protégées (aires naturelles, lutte contre les espèces envahissantes, etc.) et à la gestion des ressources naturelles (encadrement de la chasse, de la pêche et des carrières).

En matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances, le texte a légiféré les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), telles que les garages, les stations-service, les laveries, etc. Mais restaient trois autres thématiques : la conservation du littoral, la prévention des risques naturels et la gestion des déchets.

Gestion limitée

Sur ce dernier volet, pour être clair, il y a beaucoup à faire. Des centres d’enfouissement existent dans chaque île pour les déchets ménagers, dont la gestion est du ressort des communes, mais il n’y a qu’une seule déchetterie à Wé depuis 2013 et les décharges sauvages sont légion. Les collectivités organisent des évacuations ponctuelles par barges, environ une par an et par île, pour la ferraille, les véhicules hors d’usage et les équipements électriques. Mais « le coût est important (20 à 30 millions de francs par an) et il y a de grosses contraintes de transport terrestre et maritime dans les îles et la Grande Terre », souligne Ornella Kecine, chargée de la gestion des déchets au service de l’environnement de la province. « Nous sommes un peu démunis en particulier pour les objets volumineux », concède-t-elle.

Mais pour protéger la lentille d’eau douce, une « priorité absolue », trois réseaux de points d’apport volontaire (PAV) existent déjà pour les huiles usagées, les piles et les batteries à raison d’une trentaine par île, dans les écoles, les mairies ou les garages, grâce à une convention passée avec le seul éco-organisme du territoire, Trecodec, et financée par la collectivité.