Organisée par l’alliance Champlain et le Creipac, avec le concours du gouvernement, la Semaine de la langue française et de la francophonie bat son plein. Au programme cette année : une dictée, une opération sur les mots et les multiples usages de la parole, le concours Mots d’or, la pièce Cyrano de Bergerac, une visite historique du bagne et une soirée jazz. Par ailleurs, le 20 mars, pour la journée internationale du même nom, le Congrès a installé ses 15 conseillers qui intégreront l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). Cette section est créée dans la perspective de l’adhésion pleine et entière du Congrès le 10 juillet prochain, à Québec. L’APF étant l’organe consultatif de la francophonie composé de 83 sections.

Enfin, à Paris, cette semaine a été marquée par la présentation du « grand plan d’ensemble pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme » par Emmanuel Macron à l’Académie française. Une trentaine de mesures vont venir renforcer la place et le rôle du français dans le monde. L’ambition est de faire passer la langue de Molière de la cinquième à la troisième la plus parlée dans le monde.