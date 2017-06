Dans le cadre du schéma d’aménagement du domaine de Gouaro Deva, le gouvernement a accordé l’agrément au régime d’aide fiscal à l’investissement pour le projet hôtelier de village de vacances, un projet ancien porté par PromoSud (80 %), le GDPL Mwé Ara et la société de participation bouraillaise de Deva. À environ 4 km du Sheraton, ce village doit s’étendre sur 36 hectares avec une capacité de 65 clés dont 45 bungalows, 20 tentes safari et 60 emplacements de camping. L’établissement, qui cible une clientèle familiale et les classes moyennes, proposera un snack et divers loisirs dont un parc aquatique de 960 m. L’investissement porte sur 2,3 milliards de francs. Le régime d’aide fiscale locale se porte à 820 millions. Un dossier de défiscalisation a également été déposé à Bercy.